Для итальянских организаторов "спорт вне политики"

Илья Ковтун продемонстрировал свою патриотическую позицию по всему миру. Украинский гимнаст не захотел выходить на один помост с представляющим страну-агрессора соперником Артуром Далалояном.

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Наставница Ирина Надюк сообщила о решении гимнаста перед финалом клубного чемпионата Италии.

Все сейчас поддерживают Украину и солидарны с ней. Мы приняли решение не участвовать в этих соревнованиях. Илья не получится соперничать на одном помосте с представителем от России,

– сказала тренер украинца.

Напомним, что Международная федерация гимнастики отстранила соревнования российских и белорусских гимнастов. Это решение не касается других турниров, организуемых не под эгидой FIG, здесь все по усмотрению организаторов соревнований.

Итальянские организаторы дали понять, что они поддерживают лозунг "Спорт вне политики". Хотя, как он может быть вне политики, если недавно российский гимнаст Иван Куляк наклеил на груди костюма провокационную букву "Z".

Отметим, что клуб, за который выступает Ковтун, с пониманием отнесся к столь кардинальному решению украинца.

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