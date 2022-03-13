Подкопаєва закрила рот наставниці з Росії

Наставниця збірної Росії зі спортивної гімнастики Марина Ульянкіна нахабно прокоментувала санкції щодо участі російських та білоруських спортсменів. Росіянка вдалася до залякувань у сторону Японії та пригрозила ядерною зброєю.

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Лілія Подкопаєва толерантно відповіла колезі по цеху. Олімпійська чемпіонка зазначила, що слова росіянки Ульянкіної доводять ще раз усьому світу, чому спортсменів Росії та Білорусі потрібно відсторонювати від міжнародних змагань.

Українка відреагувала на таку поведінку Ульякіної на своїй сторінці в інстаграмі.

У той час як Росія бомбить жінок та дітей в Україні, російський тренер зі спортивної гімнастики погрожує гімнастичній спільноті ядерною бомбою. Це ще раз показує, чому російських спортсменів потрібно усунути від усіх міжнародних турнірів та змагань,

– написала Подкопаєва.

Раніше Лілія Подкопаєва звернулась до російського народу, який продовжує вірити у "мирну спецоперацію" військ їх країни. Колишня спортивна гімнастка закликала росіян виходити на мітинг, щоб припинити тиранію Володимира Путіна.

Провокація російського гімнаста