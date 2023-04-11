Колаборація з агресором: як чиновники пояснюють заборону нашим спортсменам змагатися з росіянами

Українським спортсменам може бути заборонено участь в турнірах, куди допустили російських чи білоруських атлетів. І така заборона потягне за собою покарання не лише для самих спортсменів, але й федерацій, які вони представляють.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня 2023 року вирішив повернути до змагань російських та білоруських спортсменів. Правда не всі представники країн-агресорів зможуть виступати на міжнародних турнірах, адже для них передбачено чимало обмежень.

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У відповідь на це українська влада вирішила, що наші спортсмени не будуть брати участь в тих турнірах, куди допустили росіян та білорусів. Саме про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов після засідання уряду.

Правда чиновник у своїх висловлюваннях виявився дещо неточним. Адже поки Кабмін доручив профільному Міністерству молоді та спорту опрацювати питання позбавлення спортивних федерацій статусу національної, якщо спортсмени, які є членами цієї федерації, виступатимуть на змаганнях, куди допустили росіян чи білорусів. І міністерство вже розробило відповідний проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 22".

Редакція сайту 24 Каналу поспілкувалася з заступником міністра Матвієм Бідним з цього приводу. Серед тем – скандальний проєкт постанови, який наробив стільки шуму. А також про бойкот зі сторони України змагань, куди допустили росіян та білорусів. І передбачені покарання.

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Про проєкт постанови Кабміну

Де можна ознайомитися з проєктом постанови?

Зараз його ніде немає у відкритому доступі. Думаю, що на цьому тижні воно буде прийнято, бо погоджено зі всіма органами. І вже відправлено на Кабмін.

Воно достатньо просте за змістом. У положені є виключний перелік підстав, за які можна федерацію позбавити статусу національної. Там просто додано ще один абзац – це участь у змаганнях спільно зі спортсменами з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Тобто в цьому проєкті постанови немає жодної згадки про те, що українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, де представлені спортсмени з Росії та Білорусі?

Ні. Ця постанова визначає саме підстави для надання, порядок надання та порядок позбавлення такого статусу. Тобто в документі визначається ще одна з підстав – участь у змаганнях.

Про підтримку спортивних федерацій через можливі санкції

На сайті міністерства є інформація про опрацювання питання підтримки національних федерацій, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. Тобто це буде окремий проєкт постанови чи рішення Міністерства?

Ми говоримо про те, що зараз нам багато закидають як контраргумент щодо неучасті, що ми ліквідуємося та звільняємо дорогу представникам агресора. Це зовсім не так. І ми зовсім не говоримо, що ми маємо зникнути та не їхати на змагання. Ми своєю поведінкою, своїми вчинками маємо підкреслити, що проведення змагань за участі росіян та білорусів – воно не є припустимим, не є доречним. І в таких змаганнях не можна брати участь.

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Є бюджетний кодекс і є порядок використання бюджетних коштів. І ми розуміємо, що за нашу позицію на федерації можуть накласти певні санкції. Тобто приїхала команда, обіцяли, шо там не буде росіян, і от "здрастє". Команда знімається з участі в змаганнях. Зрозуміло, що можуть бути застосовані санкції. І ми розглядаємо можливості, яким чином компенсувати ці витрати федераціям.

Українські фехтувальники можуть постраждати через допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань / Фото Федерації фехтування України

Не говоримо, що команда, навіть якщо туди їдуть росіяни, туди не їде. Ні. Їдуть наші представники, вони подають протести. Вони фіксують всі порушення. Наша команда має туди їхати, показувати та на прикладі доводити, що ніякої нейтральності в цьому випадку бути не може. І підкреслювати чому. Там десь прапор, там десь символи національні, десь спортсмени, які є службовцями силових структур Росії чи Білорусі.

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Що загрожує українському футболу через рішення УЄФА щодо Білорусі

Питання про Українську асоціацію футболу та УЄФА. Збірну Білорусі допустили до участі у відборі на Євро-2024. При цьому команда виступає не в нейтральному статусі. Вона грає під своїми прапором та гімном, але на нейтральній території. Як Мінмолодьспорту бачить вихід з цієї ситуації?

Ми на те й міністерство, щоб приймати рішення. І позбавлення статусу національного – це комісія приймає рішення. Але, в цьому випадку, вибачте, футбол – це не мій профіль.

Позиція держави та позиція міністерства – що не можуть представники наших офіційних делегацій брати участь у змаганнях, де допущені росіяни та білоруси. Таким чином толеруючи та легітимізуючи їх допуск до міжнародних спортивних змагань. І взагалі до цивілізованого суспільства. Скрізь, політика чи культура, ми вимагаємо, що допускати росіян не можна. Так само і тут.

Ми говоримо, що якщо тут беруть участь росіяни чи білоруси, то жодний представник нормальної цивілізованої країни брати участь в такому заході не може. Він має його уникати та бойкотувати, своїм прикладом показуючи, що це неприпустимо. І вимагати того самого від наших союзників, колег, партнерів, які так само розглядають жорстку відповідь на це – демарш. І для того, щоб в нас було моральне право це робити, ми не можемо допустити бодай якихось вагань. Ми маємо бути жорсткими у своїх рішеннях та позиції.

Якщо підсумувати, то пропонується збірній України з футболу не брати участь у відборі, допоки там виступає збірна Білорусі?

А якщо вони вийдуть на поле з ними разом? Ну як дивитися один одному в очі? Як говорити про те, що має бути гідна поведінка один до одного? Про що нам з ними говорити? Як можна загалом з ними сьогодні в цивілізованому світі, з людьми, які підтримують вбивства і катування, як можна з ними грати в якісь ігри? Фактично співдіяти. Це колаборація таким чином відбувається з агресором.

Збірна України з футболу може знятися з відбору на Євро-2024 через допуск Білорусі / Фото УАФ

Якщо збірна України з футболу знімається з відбору, то УЄФА та ФІФА зі своєї сторони дискваліфіковує Україну зі всіх міжнародних змагань. Адже Українська асоціація футболу має брати участь у змаганнях, які організовує УЄФА та ФІФА. Готове міністерство взяти на себе відповідальність за дискваліфікацію всіх українських футбольних збірних з усіх міжнародних змагань?

Звісно міністерство готове брати на себе відповідальність за всі рішення, які воно приймає. Якщо є наслідки рішень, то міністерство теж несе за це відповідальність. Але про яку відповідальність в цьому випадку йде мова?

Українська асоціація футболу отримує кошти від УЄФА на розвиток українського футболу. Українські клуби, які виступають в єврокубках, отримують призові за свої виступи. У повідомленні Мінмолодьспорту є про те, що ви розглядаєте питання підтримки національних федерацій. А як бути з тими футбольними клубами, які не зможуть виступати в єврокубках?

Коли міністерство виступає з підтримкою тієї чи іншої федерації чи громадської організації, ми розглядаємо цю підтримку виключно з точки зору соціальної корисності. Бо підтримка, якщо ми говоримо про ресурсну підтримку, вона йде за рахунок платників податків. І якщо держава щось інвестує кудись, то вона інвестує в набуття певного соціального блага.

В цьому випадку ми не розглядаємо питання підтримки. Зараз ми розглядаємо, як ми будемо співпрацювати з тими видами спорту, які будуть позбавлені можливості брати участь у міжнародних змаганнях.

Ми маємо розуміти, що окрім спорту вищих досягнень є ще масовий спорт. Ми говоримо про розвиток спортивних клубів сьогодні. І ті кошти, які закладаються на виступ на міжнародних змаганнях, цілком можливо перенаправити на розвиток дитячого чи масового спорту. Бо війна закінчиться. Нам потрібен буде резерв, нам потрібні будуть нові кадри, молоді спортсмени. Ми маємо сьогодні по державницькому підходити до цього питання. Не йдеться про те, що ми маємо комусь компенсувати гонорар за невзяття участі у змаганнях. Ми ж розуміємо, що не можна сьогодні так питання ставити.

Є український футболіст Руслан Маліновський, який виступає у чемпіонаті Франції. В цьому ж чемпіонаті виступає росіянин Алєксандр Головін. Чи буде покарання для Української асоціації футболу, зважаючи, що член національної збірної України виступає в турнірі, де виступає росіянин?

Це рішення приймає комісія з надання або позбавлення статусу національної. Позиція Української асоціації футболу – це дуже важливе питання. Ми ж розуміємо, що в багатьох федераціях позиція професійного спортсмена, якщо ми говоримо про клубний спорт, та позиція асоціації може бути зовсім іншою.

Це ж не є, щоб просто карати. Ми говоримо за принцип, за підхід, за розуміння спільної нашої позиції. А не покарання за формальними ознаками.