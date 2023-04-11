Міністерство молоді та спорту України вирішило активніше співпрацювати зі Службою безпеки щодо окремих українських спортсменів. А все через їхні вчинки. Редакція сайту 24 Каналу поспілкувалася із заступником міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним з приводу застосування санкцій проти українських спортсменів.

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Санкції проти спортсменів-колаборантів

Що саме мається на увазі під цими санкціями?

Ця робота вже ведеться давно. На жаль є випадки колаборації. На жаль є випадки, коли певні спортсмени чи тренери на окупованих територіях перейшли на сторону ворога. І сьогодні співпрацюють із ними. Це поодинокі випадки. І таким чином теж маємо реагувати.

Ми можемо припустити, що певні дії наших членів спортивної родини також можна трактувати як такі, що загрожують нашій державі. До прикладу, якщо хтось із наших провідних спортсменів зараз перейде на ту сторону і розпочне закликати, що "ми братья" та "немає ніякої війни", заперечувати факт агресії. Це ж буде дія, яка становить загрозу державному суверенітету?

Так, але це не залежить від того, чи він спортсмен, чи не спортсмен.

Так, згоден. Просто ми дуже часто, на жаль, раніше недооцінювали той вплив, який спортсмени, як лідери думок, мають на суспільство. Може не приділяли уваги питанню національно-патріотичного виховання, що і який меседж вони несуть в маси. Та не завжди їхня позиція є державницькою і конструктивною. У воєнний час треба реагувати.

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До прикладу, українські тенісисти чи тенісистки, які вирішили взяти участь в тенісному турнірі, куди допускають росіян чи білорусів. Вони не підпадають під ці обмежувальні заходи зі сторони СБУ?

Визначення того, що є діями, які несуть загрозу – це не компетенція Міністерства молоді та спорту України. Саме тому це робить Служба безпеки України.

Фактично ми співпрацюємо з СБУ в дуже багатьох напрямках. Вони в курсі всього, що в нас відбувається. Це вже їхнє розуміння, їхня компетенція надавати такі визначення.

До прикладу, в нас є спортсмени, які на початку війни виїхали нібито на змагання за кордон, а самі з порушенням закону України переховуються сьогодні. Вони, фактично, втекли. Тобто використали можливості того, що вони були членами національної збірної України. Ми прийняли рішення, що таких спортсменів просто виключаємо з членів національної збірної команди України.

І так само по кожному такому випадку, ми залишаємо за собою право співпрацювати й зі Службою безпеки України, й іншими органами. І робити висновки. А оцінку даватимуть компетентні органи.

Мова йде про тих спортсменів, які вже після початку повномасштабного вторгення виїхали з України на навчально-тренувальні збори чи змагання і не повернулися до України?

Так, такі теж.

А ті спортсмени, які на час початку повномасштабного вторгення були за кордоном і не повернулися?

Ми ніколи не думали, що зіткнемося із ситуацією, що нам доведеться зафіксовувати історію що хтось кудись втік, чому втік. І визначати та давати правові визначення.

Зрозуміло, що якщо він (спортсмен, – 24 Канал) перебував за кордоном, в нього є термін, коли він мав повертатися. Залежить від того, він член штатної збірної чи ні. Якщо він член штатної збірної, то сьогодні він має перебувати в Україні. А за кордоном він може бути тільки у відряджені. Як і будь-хто з нас, державних службовців, хто працює в державних установах.

Якщо вони на навчально-тренувальних зборах або на змаганнях – вони у службовому відрядженні. Якщо ні, то вони мають бути тут. Якщо вони це порушують, то ми змушені розривати з ними контракти, і вони втрачають свою позицію в штатній національній збірній команді України. Тобто тут багато таких проблем, які доводиться вирішувати.

У правоохоронних органів є кількість та прізвища. На щастя, їх не дуже багато. Але є й такі випадки. Тим більше які (казали, – прим. 24 Каналу), що вони повернуться, що вони на змаганнях. Є й такі випадки, коли спортсмен просто приїхав, навіть у готель не поселився, взяв таксі та погнав…

Зверніть увагу! Однією із ключових особливостей статусу національної є те, що спортивні федерації отримують державну підтримку та фінансове забезпечення участі національних збірних команд із видів спорту у міжнародних заходах.