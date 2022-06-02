Українські воїни на передовій підтримали збірну у грі проти Шотландії: емоційне відео

Збірна України 1 червня здобула перемогу над Шотландією. "Синьо-жовті" стали на крок ближчими, щоб втілити прохання наших військових у реальність.

Більше, ніж просто футбольний матч

Головна команда країни не без нервів та валідольних хвилин оформила звитягу над шотландцями. Хоча останні грали на очах рідних уболівальників.

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Підопічні Олександра Петракова першими відкрили рахунок у матчі, згодом подвоїли перевагу, пропустили один м'яч, але гол Довбика поставив крапку у поєдинку. Артем вивів команду у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Перед цим матчем українські футболісти отримали лист із проханням від наших бійців. Українські військові попросили гравців пробитись на Мундіаль. Першим крок до цього вони вже зробили.

Українські уболівальники підтримували збірну не лише у Глазго. За цим поєдинком спостерігала уся країна. Навіть воїни на передовій встигають не лише покращувати статистику з "харошими 200-ми русскіми", а й подивитись футбол.

Бійці територіально оборони з прізвиськами "Ахілес" та "Гуцул" палко підтримували національну команду. Наші військові дуже емоційно відреагували на перший гол збірної у ворота Шотландії. Автором цього м'яча став капітан Андрій Ярмоленко, який красиво закінчив атаку після неймовірної передачі з глибини поля від Руслана Маліновського.

Збірна подарувала трішки хороших емоцій нашим воїнам, які щодня боронять Україну від клятих окупантів.

Як наші воїни дивились матч збірної на передовій: дивіться відео

Крім Ярмоленка та Довбика у воротах суперника відзначився Роман Яремчук. Уродженець Львова побіг святкувати свій гол до трибуни з фанатами українських уболівальників.

Наші хлопці чудово знали, яка відповідальність лежить на їх плечах, та прекрасно впорались із цим завданням. Збірна переграла шотландців із рахунком 1:3.

Цікаво, що у післяматчевих інтерв'ю Руслан Маліновський та головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков присвятили цю звитягу усій країні.

Вже 5-го червня підопічні Петракова зіграють на виїзді проти Уельсу у фінальній боротьбі за Мундіаль. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.