На ганебне рішення МОК миттєво відреагували союзники України – Естонія та Литва. З відповідними заявами виступили міністри закордонних справ країн Балтії.

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Нейтральний статус росіян та білорусів не змиє кров на їхніх руках

Маргус Тсахкна з Естонії та його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс засудили спроби МОК відбілити агресорів.

Дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх без прапора не змиє кров на їхніх руках. Рішення МОК йде всупереч усім олімпійським принципам,

– написав у твіттері Тсахкна.

Габріелюс Ландсбергіс нагадав "поважним" представникам МОК, що російські спортсмени досить часто є офіцерами армії, а тому несуть повну відповідальність за злочини в Україні.

Росія залучає спортсменів і спортсменок до своєї армії геноциду. Це не нейтралітет, це проти всього, за що має виступати Олімпіада,

– зазначив Ландсбергіс.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв допуск росіян та білорусів із дозволом використання Олімпіади як зброї. Немає сумніві, що кожен спортсмен з країн-терористок братиме участь у пропагандистській війні Кремля проти цивілізованого світу.