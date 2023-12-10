Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний відповів на питання, чи будуть українські спортсмени бойкотувати Олімпіаду у Парижі. Він зазначив, що тут слід питати самих спортсменів.

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Що кажуть у Мінспорту на допуск росіян та білорусів

"У будь-якому випадку, зараз оголошувати про бойкот не слід. Нам треба робити все, щоб їх там було принаймні якнайменше. І тримати цю інтригу, цю напругу, тиск до самого кінця.

Подивимось, яким чином буде здійснюватись цей відбір. Ми бачимо, що МОК додатково взяв на себе повноваження переглядати рішення міжнародних федерацій, якщо я правильно зрозумів суть того, що було написано в тих умовах.

Я думаю, що ми маємо використовувати кожну можливість для того, щоб оскаржувати, щоб висвітлювати. Це моя думка, але зрозуміло, що рішення буду приймати не тільки я", – сказав Бідний.

Нагадаємо, що МОК вирішив допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором. Російські та білоруські спортсмени зможуть виступати в особистих стартах на Олімпіаді-2024. Команди до змагань не будуть допущені.

Олімпійські Ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.