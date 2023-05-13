Серйозна втрата збірної України: чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство

Титулована українська гімнастка Меланія Тур з наступного року виступатиме за збірну Ізраїлю. Спортсменка 5 разів ставала чемпіонкою України.

Чемпіонка Європи-2020 з художньої гімнастики Меланія Тур змінила українське громадянство на ізраїльське. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

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Відповідні зміни з'явилися у біографії спортсменки. Меланія отримає можливість виступати під прапором Ізраїлю з 12 травня 2024 року.

Що відомо про Меланію Тур

Меланія Тур народилася 8 березня 2005 року в Павлограді Дніпропетровської області. Вона вихованка тренерок Тетяни Григор'євої та Ірини Дерюгіної.

18-річна Меланія є 5-разовою чемпіонкою України серед юніорів та дворазовою чемпіонкою України серед майстрів спорту.

У 2020 році на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходив у Києві, Меланія виграла золоту медаль в командній першості. У фіналі вправи з булавами посіла шосте місце.

До слова. На початку квітня в Україну приїздив президент FIG Морінарі Ватанабе. Він виступив на церемонії прощання з легендою української художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною. Крім того, японський очільник відвідав зруйновану Бучу та висловив підтримку Україні.