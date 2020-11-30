Україна здобула шість нагород на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Києві
У Києві завершився 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Збірна України завоювала шість нагород на цьому турнірі.
Українські грації здобули три золота, два срібла і бронзу. Про це повідомляє 24 канал.
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Наші гімнастки отримали заслужені нагороди, а дівчатка-юніори показали, що у нас є гідна зміна. Попереду збірну України чекають інші змагання, в тому числі й Олімпіада.
Результати чемпіонату Європи-2020
- Групові вправи (Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) – фінал (3 обручи, 2 пари булав) — 2 місце (31.150);
- Групові вправи (Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) – фінал (5 м’ячів) – 1 місце (35.35);
- Каріка Поліна – юніори фінал м’яч – 1 місце (22.8);
- Сидорак Каріна – юніори фінал стрічка – 2 місце (21.2);
- Командна першість (Каріка Поліна, Сидорак Поліна, Тур Меланія, Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) – 1 місце (237.15);
- Групові вправи (Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) – багатоборство – 3 місце (63.7).
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