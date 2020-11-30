У Києві завершився 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Збірна України завоювала шість нагород на цьому турнірі.

Українські грації здобули три золота, два срібла і бронзу. Про це повідомляє 24 канал.

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Наші гімнастки отримали заслужені нагороди, а дівчатка-юніори показали, що у нас є гідна зміна. Попереду збірну України чекають інші змагання, в тому числі й Олімпіада.

Результати чемпіонату Європи-2020