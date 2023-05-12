З початку повномасштабної війни Росії та України світовий спорт почав відмежовуватись від представників країни-агресорки. Російські команди не допускають до змагань, а спортсменів змушують виступати під нейтральним прапором.

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Втім з наближенням Олімпійських Ігор-2024 МОК вирішив піти на поступки окупантам. Комітет дозволив федераціям послаблювати санкції та повертати росіян.

Водночас залишаються і адекватні федерації, які не йдуть на поводу маніпуляцій МОК. Однією з них стала Міжнародна федерація гімнастики. Її виконавчий комітет залишив у силі рішення про відсторонення Росії та Білорусі.

У заяві федерації йдеться про те, що організація продовжуватиме слідкувати за ситуацією в Україні та може переглянути його на одному із наступних засідань. Перше з них відбудеться 19-20 липня у Лозанні.

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Нагадаємо, що МОК дозволив росіянам та білорусам виступати лише під нейтральним прапором. При цьому вони мають довести свою непідтримку війни в Україні та не бути спонсоровані урядами своїх країн-терористок.

До слова, це стосується лише індивідуальних спортсменів, командні види спорту залишаються під санкціями для РФ. При цьому МОК ще не приймав рішення щодо участі росіян на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.