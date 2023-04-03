Японський очільник не лише виступив на прощанні з "мамою художньої гімнастики України", а й завітав на зустріч із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Українська сторона подякувала очільнику Федерації за те, що наші гімнастки можуть проводити свій тренувальний процес у Японії.

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Очільник Федерації художньої гімнастики на стороні України

Українська легкоатлетка Олена Говорова звернулась до президента Федерації художньої гімнастики із проханням підтримати тих міжнародних і спортивних колег, які вже прийняли рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі від світового спортивного руху.

Під час візиту в Україну Морінар Ватанабе навіть встиг з'їздити у зруйновану окупантами Бучу, жахливі кадри з якої розлетілись усією планетою та шокували цивілізований світ.

Морінарі Ватанабе висловив свою підтримку нашій країні та заявив, що стоїть пліч-о-пліч із українським народом у війні проти Росії.

Я відчуваю ваш біль. Ті, хто підтримують війну, – заслуговують на суворе покарання,

– сказав очільник Федерації.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям повернути до змагань росіян та білорусів. Першою на це відреагувала федерація з фехтування, яка допустила до змагань спортсменів із ворожих країн. Проти цього виступили чимало фехтувальників із різних куточків нашої планети.

Тенісні асоціації теж щодня показують свою проросійську позицію, не відстороняючи росіян та білорусів від міжнародних змагань.

На ці слова МОК позитивно не відреагувала FIG. Міжнародна федерація художньої гімнастики залишила у дії санкції проти російських та білоруських представниць.