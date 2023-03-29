Про смерть легенди світової художньої гімнастики Альбіни Дерюгіної повідомив НОК України у Facebook.

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Альбіна Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні. Вона виховала багатьох видатних спортсменів, які здобували перемоги на найвищому рівні.

"Неоціненна втрата в олімпійській родині: відійшла у засвіти Альбіна Дерюгіна. Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

Від імені усієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни", – йдеться у повідомленні НОК України.