Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основній сітці на Відкритому чемпіонаті США US Open-2020. Українка зможе виступити на турнірі в Нью-Йорку через відмову від участі Тамари Зіданшек.

Ангеліна Калініна, яка в рейтингу WTA 145-а, потрапила до списку учасниць US Open після відмови словенки Тамари Зіданшек. Про це повідомили організатори US Open.

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Калініна вдруге виступить у США

23-річної українська тенісистка може вдруге виступ на US Open.

У 2018 році вона подолала кваліфікацію й поступилася в другому колі іменитій Слоан Стівенс.

Хто ще представить Україну

Окрім Калініної, до списку учасниць основної сітки потрапили аж шестеро українок:

Марта Костюк

Даяна Ястремська

Катаріна Завацька

Катерина Козлова

Леся Цуренко

Катерина Бондаренко

Для 18-річної Костюк це дебют в основній сітці американського Гренд Слему.

Натомість у США не приїде найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна.