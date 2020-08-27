US Open-2020: ще одна українка гарантувала собі участь
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основній сітці на Відкритому чемпіонаті США US Open-2020. Українка зможе виступити на турнірі в Нью-Йорку через відмову від участі Тамари Зіданшек.
Ангеліна Калініна, яка в рейтингу WTA 145-а, потрапила до списку учасниць US Open після відмови словенки Тамари Зіданшек. Про це повідомили організатори US Open.
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Калініна вдруге виступить у США
23-річної українська тенісистка може вдруге виступ на US Open.
У 2018 році вона подолала кваліфікацію й поступилася в другому колі іменитій Слоан Стівенс.
Хто ще представить Україну
Окрім Калініної, до списку учасниць основної сітки потрапили аж шестеро українок:
- Марта Костюк
- Даяна Ястремська
- Катаріна Завацька
- Катерина Козлова
- Леся Цуренко
- Катерина Бондаренко
Для 18-річної Костюк це дебют в основній сітці американського Гренд Слему.
Натомість у США не приїде найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна.