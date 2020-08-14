Чинній чемпіони US Open не будуть захищати титул цього сезону. Вслід за Надалем від участі відмовилась і канадська тенісистка Андрееску

Провідні тенісисти масово хочуть пропускати заокеанський етап у США через коронавірус. Своє рішення канадська тенісистка висвітлила у заяві у своїх соцмережах.

До теми: Світоліна відмовилася від участі в US Open

US Open без чемпіонів

Раніше повідомлялось, що Надаль вирішив не ризикувати власним здоров'я та всієї команди, тому не полетить на цей турнір. Також від участі вже відмовились Роджер Федерер, Стен Вавринка та бойфренд української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс.

Деякі спортсмени хочу бойкотувати турнір через медичний протокол. Спортсмени не хочуть проходити обов'язковий карантин після турніру в Америці.

За словами Андрееску, після довгих обговорень з близькими вона прийняла складне рішення не їхати в Нью-Йорк в цьому році. Причиною цього стала не лише пандемія коронавірусу, а й те, що Андрееску хоче зосередитися на відновленні. Це необхідно їй для того, щоб повернутися на ще вищий рівень.

Перемога на US Open торік стала великим успіхом для тенісистки. Дівчина щиро вдячна USTA і WTA за зусилля, які вони докладають.

Таким чином, лише втретє в історії на US Open не виступлять чинні чемпіони. Останній такий випадок був зафіксований ще у далекому 2003 році, коли в Нью-Йорку не змогли зіграти Піт Сампрас і Серена Вільямс.

With the Rafael Nadal and Bianca Andreescu withdrawals, for the 3rd time at the @usopen in Open Era, no singles, men's and women's, defending champion will defend the title (4th in the Slams) pic.twitter.com/EGzGczLpug — TennisMyLife (@TennisMyLife68) August 13, 2020

US Open-2020 відбудеться з 31 серпня по 13 вересня.

Глядачі не зможуть відвідати матчі ч ерез пандемію коронавірусу. ​