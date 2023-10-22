Магучіх поступилася представниці Нідерландів званням найкращої легкоатлетки Європи 2023 року
Джерело:European Athletics
Відбулося голосування за звання найкращої легкоатлетки Європи 2023 року. На престижну нагороду претендувала українка Ярослава Магучіх.
Чемпіонка світу та Європи Ярослава Магучіх потрапила до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи. Переможниця визначилася за підсумком голосування вболівальників, журналістів, експертів та національних асоціацій.
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Всі визнання ще попереду
На жаль, Ярослава програла голосування. Переможницею номінації стала нідерландська бігунка Фемке Бол. До речі, титулована спортсменка здобула цю нагороду вдруге поспіль.
Фемке Бол – найкраща легкоатлетка Європи / European Athletics
Нідерландська бігунка у 2023 році здобула дві золоті нагороди чемпіонату світу: у бігу на 400 метрів та в естафеті 4х400.
Тріумфальний сезон Магучіх
- Нагадаємо, що Ярослава Магучіх також претендує на звання атлетки року за версією World Athletics. Фіналісток престижної премії оголосять 13-14 листопада, а переможницю – 11-го грудня
- Зазначимо, що 2023 рік став дуже успішних для української легкоатлетки. Ярослава вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу та Європейських ігор зі стрибків у висоту. На рахунку українки "золото" чемпіонату Європи в приміщенні. Також Магучіх виграла 3 етапи та Суперфінал Діамантової ліги.