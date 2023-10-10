Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics) назвала номінанток щорічної премії на звання найкращої легкоатлетки 2023 року. До трійки претенденток потрапила українка Ярослава Магучіх.

Читайте також Його зараз не існує, – Магучіх висловилася про Бубку, якого підозрюють у торгівлі з окупантами

За престижну нагороду разом з Ярославою боротимуться Фемке Бол з Нідерландів та іспанка Марія Перес. Найкраща легкоатлетка Європи 2023 року визначатиметься за підсумком голосування вболівальників, журналістів, експертів та національних асоціацій. Переможницю оголосять 21 жовтня на церемонії нагородження Golden Tracks, яка відбудеться у Вільнюсі.

Номінантки премії "Найкраща легкоатлетка Європи 2023" / twitter.com/EuroAthletics

Хто претендує на нагороду

Бігунка Фемке Бол з Нідерландів в нинішньому сезоні стала дворазовою чемпіонкою світу в бігу з бар'єрами на 400 метрів та в естафеті 4х400 метрів. Також на її рахунку золота медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні з бігу на 400 метрів.

Марія Перес – спеціалізується на спортивній ходьбі. На її рахунку дві золоті нагороди на ЧС-2023 на дистанції 20 та 35 кілометрів.

Досягнення Магучіх в сезоні-2023