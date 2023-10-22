Чемпіонка світу та Європи Ярослава Магучіх потрапила до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи. Переможниця визначилася за підсумком голосування вболівальників, журналістів, експертів та національних асоціацій.

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Всі визнання ще попереду

На жаль, Ярослава програла голосування. Переможницею номінації стала нідерландська бігунка Фемке Бол. До речі, титулована спортсменка здобула цю нагороду вдруге поспіль.

Фемке Бол – найкраща легкоатлетка Європи / European Athletics

Нідерландська бігунка у 2023 році здобула дві золоті нагороди чемпіонату світу: у бігу на 400 метрів та в естафеті 4х400.

Тріумфальний сезон Магучіх