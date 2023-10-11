Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої спортсменки року за версією World Athletics. Українка веде боротьбу за ще один престижний трофей.
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Магучіх здобуває найкращі нагороди та найцінніші трофеї, зокрема, у нинішньому сезоні Ярослава стала чемпіонкою світу та тріумфаторкою Діамантової ліги, вигравши три етапи та суперфінал. Таких визначних досягнень вистачило українській легкоатлетці, аби бути номінованою на звання найкращої у цілому світі за версію World Athletics. Та от в Магучіх гідних конкуренток хоч відбавляй.
Решта претенденток
- Тігіст Ассефа (Ефіопія), володарка світового рекорду в марафоні
- Фемке Бол (Нідерланди), чемпіонка світу в бігу на 400 метрів з бар’єрами
- Шеріка Джексон (Ямайка), чемпіонка Діамантової ліги у бігу на 100 та 200 метрів
- Фаїт Кіп’єгон (Кенія), чемпіонка світу в бігу на 1500 та 5000 метрів
- Харука Кітагуті (Японія), чемпіонка світу та тріумфаторка Діамантової ліги в метанні списа
- Марія Перес (Іспанія), чемпіонка світу в спортивній ходьбі на 20 та 35 кілометрів
- Гудаф Цегай (Ефіопія), чемпіонка світу в бігу на 10 000 метрів та тріумфаторка Діамантової ліги в бігу на 5000 метрів
- Ша’Керрі Річардсон (США), чемпіонка світу в бігу на 100 метрів
- Юлімар Рохас (Венесуела), чемпіонка світу та тріумфаторка Діамантової ліги в потрійному стрибку
- Вінфред Яві (Бахрейн), чемпіонка світу та тріумфаторка Діамантової ліги в бігу на 3000 метрів з бар’єрами
Ярослава Магучіх / інстаграм спортсменки
Варто відзначити, що голосування за звання найкращої атлетки року завершиться 28-го жовтня, фіналісток ж оголосять 13-14 листопада, а переможницю – 11-го грудня. Нагадаємо, що 2022-му спортсменкою року стала бігунка Сідні Маклафлін із США.