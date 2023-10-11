Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої спортсменки року за версією World Athletics. Українка веде боротьбу за ще один престижний трофей.

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Магучіх здобуває найкращі нагороди та найцінніші трофеї, зокрема, у нинішньому сезоні Ярослава стала чемпіонкою світу та тріумфаторкою Діамантової ліги, вигравши три етапи та суперфінал. Таких визначних досягнень вистачило українській легкоатлетці, аби бути номінованою на звання найкращої у цілому світі за версію World Athletics. Та от в Магучіх гідних конкуренток хоч відбавляй.

Решта претенденток

Тігіст Ассефа (Ефіопія), володарка світового рекорду в марафоні

Фемке Бол (Нідерланди), чемпіонка світу в бігу на 400 метрів з бар’єрами

Шеріка Джексон (Ямайка), чемпіонка Діамантової ліги у бігу на 100 та 200 метрів

Фаїт Кіп’єгон (Кенія), чемпіонка світу в бігу на 1500 та 5000 метрів

Харука Кітагуті (Японія), чемпіонка світу та тріумфаторка Діамантової ліги в метанні списа

Марія Перес (Іспанія), чемпіонка світу в спортивній ходьбі на 20 та 35 кілометрів

Гудаф Цегай (Ефіопія), чемпіонка світу в бігу на 10 000 метрів та тріумфаторка Діамантової ліги в бігу на 5000 метрів

Ша’Керрі Річардсон (США), чемпіонка світу в бігу на 100 метрів

Юлімар Рохас (Венесуела), чемпіонка світу та тріумфаторка Діамантової ліги в потрійному стрибку

Вінфред Яві (Бахрейн), чемпіонка світу та тріумфаторка Діамантової ліги в бігу на 3000 метрів з бар’єрами

Ярослава Магучіх / інстаграм спортсменки

Варто відзначити, що голосування за звання найкращої атлетки року завершиться 28-го жовтня, фіналісток ж оголосять 13-14 листопада, а переможницю – 11-го грудня. Нагадаємо, що 2022-му спортсменкою року стала бігунка Сідні Маклафлін із США.

До речі. Ярослава також номінована на звання спортсменка року за версією European Athletics. Магучіх уже встигла потрапити до фіналу голосування, де їй компанію склали нідерландка Фемке Бол та іспанка Марія Перес. Переможець буде оголошений 21-го жовтня.