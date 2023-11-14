Мудрик посунься: 19-річний українець потрапив в топ-10 дриблерів АПЛ

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до престижного рейтингу за підсумком 12-го туру АПЛ. Гравець молодіжної збірної України проводить дебютний сезон в Прем'єр-лізі.

У суботу, 11 листопада відбувся матч 12-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль переміг Брентфорд з рахунком 3:0. В другому таймі на заміну вийшов український хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк.

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Перспективний початок

За 18 хвилин ігрового часу Ярмолюк здійснив 4 вдалі спроби обіграшу суперника. Це дозволило українцю потрапити в перелік найкращих дриблерів 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Єгор зайняв почесне 6-те місце. Дуже гарний результат для футболіста, який так мало провів часу на полі.

Зазначимо, що статистичний портал SofaScore поставив Ярмолюку другу найкращу оцінку в команді – 7,4. Вищий бал лише в голкіпера "бджіл" Марке Феккена – 8 балів.

11-й українець в АПЛ