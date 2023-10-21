Єгор Ярмолюк на початку сезону був переведений до основної команди. 19-річний українець регулярно потрапляв до заявки на матчі, але на полі ще не з'являвся. У матчі проти Бернлі Ярмолюк отримав нагоду дебютувати, пише 24 Канал.
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Наймолодший дебютант
Брентфорд не мав особливих проблем в поєдинку проти Бернлі. Вже на 62-й хвилині поєдинку рахунок був 2:0 на користь бджіл. Тож головний тренер Брентфорда Томас Франк виконав свою обіцянку та випустив на поле Ярмолюка замість Єнсена.
Ярмолюк дебютував на 76 хвилині матчу / twitter.com/BrentfordFC
Український хавбек відіграв 14 хвилин основного часу та навіть завдав одного удару по воротах. У підсумку "бджоли" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.
Таким чином, Єгор Ярмолюк став 11-м українцем, який зіграв в чемпіонаті АПЛ. Вихованець дніпровського футболу став наймолодшим українським дебютантом. На момент виходу на поле йому було 19 років 7 місяців 21 день.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні український легіон в чемпіонаті Англії становить 5 гравців: Зінченко (Арсенал), Мудрик (Челсі), Забарний (Борнмут), Миколенко (Евертон), Ярмолюк (Брентфорд).
Всі українці в АПЛ
- Олександр Євтушок (Ковентрі) 3 матчі – (0 голів+0 асистів)
- Олег Лужний (Арсенал) – 81 (0+5)
- Сергій Ребров (Тоттенхем) – 59 (10+5)
- Андрій Шевченко (Челсі) – 48 (9+7)
- Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27 (5+3)
- Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66 (8+3)
- Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 110 (1+9)
- Віталій Миколенко (Евертон) – 52 (1+0)
- Михайло Мудрик (Челсі) – 22 (1+2)
- Ілля Забарний (Борнмут) – 14 (0+0)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 1 (0+0)