Цього разу від результативного удару Віталія Миколенка постраждав Крістал Пелес. Не встиг коментатор матчу оголосити стартові склади команд, як рахунок у зустрічі вже був відкритий.

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Миколенко набрав відмінну форму перед головним матчем України

Український фланговий захисник підключився до атаки Евертона та швидко розмочив нулі на табло. Перший удар Віталія був заблокований захисником, а вже після верхової передачі Миколенко головою розстріляв володіння господарів.

Зробив українець це вже на 54-й секунді поєдинку АПЛ.

Цим м'ячем Миколенко не лише відкрив рахунок у зустрічі, а й встановив рекорд у поточному сезоні АПЛ-2023/2024. Віталій забив найшвидший гол у цьому сезоні Англійської Прем'єр-ліги.

Як Миколенко забивав Крістал Пелес: дивіться відео

Цей гол оборонця збірної України розпочав гольову феєрію від Крістал Пелес та Евертона. Команди на обох забили загалом 5 м'ячів, а перемогу на 86-й хвилині вирвали "іриски" 2:3.

Миколенко провів повний матч та заробив ще й жовту картку.

Евертон після цієї виїзної перемоги здобув вже 14 очок, але йде лише на 14-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Лівий український захисник провів за "ірисок" вже 11 поєдинків (2 голи).