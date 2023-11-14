У суботу, 11 листопада відбувся матч 12-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль переміг Брентфорд з рахунком 3:0. В другому таймі на заміну вийшов український хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк.
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Перспективний початок
За 18 хвилин ігрового часу Ярмолюк здійснив 4 вдалі спроби обіграшу суперника. Це дозволило українцю потрапити в перелік найкращих дриблерів 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Єгор зайняв почесне 6-те місце. Дуже гарний результат для футболіста, який так мало провів часу на полі.
Зазначимо, що статистичний портал SofaScore поставив Ярмолюку другу найкращу оцінку в команді – 7,4. Вищий бал лише в голкіпера "бджіл" Марке Феккена – 8 балів.
11-й українець в АПЛ
- Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк поповнив склад Брентфорда влітку 2022 року. Боси англійського клубу заплатили Дніпру-1 за трансфер талановитого півзахисника 1,5 мільйона євро.
- Проте весь минулий сезон Єгор провів у складі дублерів. Лише одного разу Ярмолюк з'явився у складі головної команди в матчі Кубка англійської ліги.
- На початку сезону 2023/24 19-річного українця перевели до основи. 21 жовтня відбувся дебют Єгора в Прем'єр-лізі, де він став 11-м українським легіонером.
- На рахунку Ярмолюка вже 4 матчі в АПЛ та 1 в Кубку ліги, але результативних дій наразі немає.
- Трансферна вартість Ярмолюка становить 1 мільйон євро.