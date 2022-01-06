Українець Стаховський став на захист Джоковича і потролив вислів "спорт поза політикою"
6 січня 2022 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:твітер Стаховського
Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував скандал довкола Новака Джоковича. Сербського тенісиста не впускають до Австралії.
Стаховський: Політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в'їхати до країни
У своєму дописі Стаховський висміяв тезу "спорт поза політикою". Судячи зі слів Сергія, він вважає, що рішення проти Джоковича – має політичний характер.
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Коли наступного разу хтось скаже вам: "Спорт поза політикою", згадайте 6 січня 2022 року, коли чисто політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в'їхати до країни, до якої урядові інститути дозволили в'їзд,
– написав Сергій.
Джоковича не впускають до Австралії
- Перший номер світового рейтингу серб Новак Джокович не розкривав свій статус вакцинації. Саме через це його участь в Australian Open-2022 була під питанням.
- В'їзд до Австралії, де відбудеться перший у сезоні турнір Гренд Слем, дозволений тільки вакцинованим. У країні діють суворі правила перетину кордону. У кожному штаті Австралії визнані різні вакцини.
- Батько Джоковича був обурений обмеженнями й говорив, що Новак може пропустити турнір. Він заявляв, що потрібно затвердити всі вакцини, в тому числі російський "Спутник V".
- Чинний дев'ятиразовий чемпіон Australian Open 4-го січня вилетів у Мельбурн, де 17 – 30 січня відбудеться Australian Open.
- Тенісист повідомив, що отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу.
- Тоді прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон запевнив, що якщо Джокович не вакцинований, то на першому літаку вирушить додому.
- Коли Новак прилетів у Мельбурн – його затримали в аеропорту. Згодом переможця 20 турнірів серії Гренд Слем анулювали візу.
- За попередньою інформацією, Новак подав апеляцію, яку розглянуть 10-го січня. Серб начебто залишиться у Мельбурні.