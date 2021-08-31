"Українець мав право": у МПК відреагували на відмову Цвєтова робити фото з росіянами

У пресслужбі Міжнародного паралімпійського комітету прокоментували ситуацію на іграх у Токіо. Український спортсмен Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з російськими атлетами на п'єдесталі.

У МПК виправдали українського паралімпійця. Вони зазначили, що все відбулося згідно з протоколом COVID-19 на Паралімпійських іграх.

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За словами представників комітету, у Токіо-2020 спортсмени можуть збиратися на верхній сходинці разом лише за умови дотримання санітарних норм. Мовиться про те, щоб усі спортсмени мали на обличчях захисні маски.

"Із відеозапису церемонії видно, що обидва російських спортсмени без масок. Тому український спортсмен мав право не приєднуватися до них", – зазначили у пресслужбі організації.



Цвєтов не захотів сфотографуватися з росіянами / Фото "Суспільного"

Що відомо про Ігоря Цвєтова

Український спортсмен двічі здобув звання паралімпійського чемпіона. Зокрема у Ріо він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів.

Цвєтов 4 рази ставав чемпіоном світу та 3 рази – чемпіоном Європи з бігу на 100 та 200 метрів.

На олімпіаді в Токіо паралімпієць виборов срібну медаль в забігу на 100 метрів у класі T35.

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