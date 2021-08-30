Представники ПКР запропонували Цветову зробити фото призерів. Однак український бігун відсторонився від спортсменів. Бігуни з ПКР сфотографувалися удвох.

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На фейсбук-сторінці Цвєтова українці залишають масу слів-компліментів та слів-подяки за позицію спортсмена:

Так тримати, Ігоре! Дякую,що не стало соромно за ще одного українського спортсмена! Це буде приклад іншим спортсменам!

Пане Ігорю, велика Вам подяка і за перемогу! і за громадянську позицію. Такі люди, як Ви є найкращими! Многая Вам літа!

Ви неймовірно крутий! Дякую! Дякую за те, що змагалися та перемогли багатьох! Золото ще попереду!

Ви принесли більше золота! Це фото, з нагородження, облетить увесь Світ і ще раз, переконливо засвідчить, що ми ніякі не брати, не раби, не стаємо на коліна, маємо гідність і не спекулюємо нею. Дякую!

Бачив фото, скажу так! Тобі не буде соромно глянути в очі матерям загиблих на Донбасі! Повага вам!

Реакція Росії на вчинок Цвєтова

Депутат Держдуми Дмитро Свищьов жорстко відреагував на небажання українського легкоатлета Ігоря Цвєтова взяти участь у фотосесії з росіянами.

Українських атлетів просто залякали. Ці хлопці нічого поганого одне одному не зробили. Якщо у тебе неприязнь до Росії – не виходь на старт. Це просто страх бути заклюваним у себе в країні. Неподобство! Міжнародний паралімпійський комітет повинен відреагувати на цю неприховану провокацію,

– заявив Свищьов.

Шеф місії делегації Паралімпійського комітету Росії, виконуючий обов'язки президента ПКР Павло Рожков Також прокоментував дії Цвєтова, спихнувши все на коронавірус.

"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", – сказав Рожков.

Що відомо про Ігоря Цвєтова