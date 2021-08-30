Представники ПКР запропонували Цветову зробити фото призерів. Однак український бігун відсторонився від спортсменів. Бігуни з ПКР сфотографувалися удвох.
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На фейсбук-сторінці Цвєтова українці залишають масу слів-компліментів та слів-подяки за позицію спортсмена:
- Так тримати, Ігоре! Дякую,що не стало соромно за ще одного українського спортсмена! Це буде приклад іншим спортсменам!
- Пане Ігорю, велика Вам подяка і за перемогу! і за громадянську позицію. Такі люди, як Ви є найкращими! Многая Вам літа!
- Ви неймовірно крутий! Дякую! Дякую за те, що змагалися та перемогли багатьох! Золото ще попереду!
- Ви принесли більше золота! Це фото, з нагородження, облетить увесь Світ і ще раз, переконливо засвідчить, що ми ніякі не брати, не раби, не стаємо на коліна, маємо гідність і не спекулюємо нею. Дякую!
- Бачив фото, скажу так! Тобі не буде соромно глянути в очі матерям загиблих на Донбасі! Повага вам!
Реакція Росії на вчинок Цвєтова
Депутат Держдуми Дмитро Свищьов жорстко відреагував на небажання українського легкоатлета Ігоря Цвєтова взяти участь у фотосесії з росіянами.
Українських атлетів просто залякали. Ці хлопці нічого поганого одне одному не зробили. Якщо у тебе неприязнь до Росії – не виходь на старт. Це просто страх бути заклюваним у себе в країні. Неподобство! Міжнародний паралімпійський комітет повинен відреагувати на цю неприховану провокацію,
– заявив Свищьов.
Шеф місії делегації Паралімпійського комітету Росії, виконуючий обов'язки президента ПКР Павло Рожков Також прокоментував дії Цвєтова, спихнувши все на коронавірус.
"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", – сказав Рожков.
Що відомо про Ігоря Цвєтова
- Українець дворазовий паралімпійський чемпіон. У Ріо він переміг на дистанціях 100 та 200 метрів.
- Ще 4 рази Цвєтов став чемпіоном світу. Українець – триразовий чемпіон Європи у бігу на 100 та 200 метрів.