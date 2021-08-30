Депутат Держдуми Дмитро Свищьов жорстко відреагував на небажання українського легкоатлета Ігоря Цвєтова взяти участь у фотосесії з росіянами.

Коротко про інцидент Українець Цвєтов відмовився від фото з росіянами на подіумі в Токіо

Українських атлетів просто залякали. Ці хлопці нічого поганого одне одному не зробили. Якщо у тебе неприязнь до Росії – не виходь на старт. Це просто страх бути заклюваним у себе в країні. Неподобство! Міжнародний паралімпійський комітет повинен відреагувати на цю неприховану провокацію,

– заявив Свищьов.

"Золото" в бігу на 100 метрів завоював росіянин Дмитро Сафронов, його співвітчизник Артем Калашян – "бронзу". Срібним призером став українець Ігор Цвєтов. Після вручення нагород медалісти проводять спільну фотосесію, однак на ній були присутні лише обидва росіянина. Українець демонстративно залишився стояти на п'єдесталі для срібних призерів.

Що відомо про Цвєтова