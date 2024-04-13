У компанії вундеркіндів з Барселони та ПСЖ: українець претендує на нагороду Golden Boy

У суботу, 13 квітня, був оприлюднений перелік зі 100 претендентів на престижну премію Golden Boy, яка вручається найкращому молодому футболісту року в Європі. Серед номінантів знайшлося місце юному таланту зі Львова.

Український захисник львівського Руху Богдан Слюбик потрапив у список зі 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2024. Вихованець Карпат посів 61-ше місце в рейтингу номінантів.

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Трансферна ціль Лаціо серед претендентів на Golden Boy

Значення індексу Golden Boy Football Benchmark формується на основі результативності гравців у період з 3 жовтня 2023 року по 27 березня 2024 року. Очолює список 16-річна зірка Барселони Ламін Ямал. Дещо поступається йому хавбек Бенфіки Жоау Невеш, а замикає чільну трійку аргентинський форвард МЮ Алехандро Гарначо.

Топ-10 головних претендентів на нагороду Golden Boy 2024

1. Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)

2. Жоау Невеш (Бенфіка, Португалія)

3. Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед, Аргентина)

4. Варрен Заїр-Емері (ПСЖ, Франція)

5. Лені Йоро (Лілль, Франція)

6. Савіо (Жирона, Бразилія)

7. Коббі Мейну (Ман Юнайтед, Англія)

8. Ріко Льюїс (Ман Сіті, Англія)

9. Йоррел Хато (Аякс, Нідерланди)

10. Артур Вермерен (Атлетіко Мадрид, Бельгія)

...

61. Богдан Слюбик (Рух, Україна)

Окрім Слюбика до числа претендентів потрапив ще один представник УПЛ – бразилець Шахтаря Невертон. Він займає 69-ту сходинку.

Володар премії визначиться у жовтні 2024 року.

Що відомо про Слюбика

Богдан Слюбик народився 11 лютого 2004 року у селі Ушковичі на Львівщині. Футболом розпочав займатися у Карпатах.

У жовтні 2020 року приєднався до львівського Руху. За основну команду дебютував 9 жовтня 2022 року в матчі проти Динамо.

На рахунку центрального захисника 2 голи у 42 матчах.

Слюбик викликався до збірної України різних вікових груп.

За талановитим футболістом слідкують скаути Лаціо, Вольфсбурга та Уніона. За даними Transfermarkt, його вартість становить 700 тисяч євро.

Щорічна нагорода Golden Boy вручається найкращому молодому футболісту віком до 21 року. Нагорода була заснована у 2003 році. Торік переможцем став англієць Джуд Беллінгем.