Український захисник львівського Руху Богдан Слюбик потрапив у список зі 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2024. Вихованець Карпат посів 61-ше місце в рейтингу номінантів.
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Трансферна ціль Лаціо серед претендентів на Golden Boy
Значення індексу Golden Boy Football Benchmark формується на основі результативності гравців у період з 3 жовтня 2023 року по 27 березня 2024 року. Очолює список 16-річна зірка Барселони Ламін Ямал. Дещо поступається йому хавбек Бенфіки Жоау Невеш, а замикає чільну трійку аргентинський форвард МЮ Алехандро Гарначо.
Топ-10 головних претендентів на нагороду Golden Boy 2024
- 1. Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)
- 2. Жоау Невеш (Бенфіка, Португалія)
- 3. Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед, Аргентина)
- 4. Варрен Заїр-Емері (ПСЖ, Франція)
- 5. Лені Йоро (Лілль, Франція)
- 6. Савіо (Жирона, Бразилія)
- 7. Коббі Мейну (Ман Юнайтед, Англія)
- 8. Ріко Льюїс (Ман Сіті, Англія)
- 9. Йоррел Хато (Аякс, Нідерланди)
- 10. Артур Вермерен (Атлетіко Мадрид, Бельгія)
- ...
- 61. Богдан Слюбик (Рух, Україна)
Окрім Слюбика до числа претендентів потрапив ще один представник УПЛ – бразилець Шахтаря Невертон. Він займає 69-ту сходинку.
Володар премії визначиться у жовтні 2024 року.
Що відомо про Слюбика
- Богдан Слюбик народився 11 лютого 2004 року у селі Ушковичі на Львівщині. Футболом розпочав займатися у Карпатах.
- У жовтні 2020 року приєднався до львівського Руху. За основну команду дебютував 9 жовтня 2022 року в матчі проти Динамо.
- На рахунку центрального захисника 2 голи у 42 матчах.
- Слюбик викликався до збірної України різних вікових груп.
- За талановитим футболістом слідкують скаути Лаціо, Вольфсбурга та Уніона. За даними Transfermarkt, його вартість становить 700 тисяч євро.