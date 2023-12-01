Львівський Рух показав суттєвий прогрес цього сезону. У кампанії 2022-2023 команда боролась за виживання, а тепер йде серед лідерів УПЛ.

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Завдяки успіхам до гравців "жовто-чорних" почали проявляти інтерес навіть закордонні клуби. Одним із активів Руха є центральний захисник Богдан Слюбик.

За інформацію українських ЗМІ, 19-річного українця бажають бачити в італійській Серії А та німецькій Бундеслізі. Предметний інтерес виявляють Лаціо, Вольфсбург та Уніон.

Головною вітриною для Богдана стала минулорічна Юнацька ліга УЄФА, де Рух дійшов до 1/8 фіналу. Тоді Слюбик був беззаперечним гравцем основи. Також футболіста Руха почали викликати до молодіжної збірної України.

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Цього сезону Богдан відіграв 16 матчів, забивши два голи. Його команда йде п'ятою в турнірній таблиці УПЛ. Контракт футболіста з Рухом діє до 2027 року.