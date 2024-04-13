Украинский защитник львовского Руха Богдан Слюбик попал в список из 100 претендентов на награду Golden Boy 2024. Воспитанник Карпат занял 61-е место в рейтинге номинантов.

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Трансферная цель Лацио среди претендентов на Golden Boy

Значение индекса Golden Boy Football Benchmark формируется на основе результативности игроков в период с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024 года. Возглавляет список 16-летняя звезда Барселоны Ламин Ямал. Несколько уступает ему хавбек Бенфики Жоау Невеш, а замыкает главенствующую тройку аргентинский форвард МЮ Алехандро Гарначо.

Топ-10 главных претендентов на награду Golden Boy 2024

1. Ламин Ямал (Барселона, Испания)

2. Жоау Невеш (Бенфика, Португалия)

3. Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед, Аргентина)

4. Варрен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)

5. Лени Йоро (Лилль, Франция)

6. Савио (Жирона, Бразилия)

7. Кобби Мейну (Ман Юнайтед, Англия)

8. Рико Льюис (Ман Сити, Англия)

9. Йоррел Хато (Аякс, Нидерланды)

10. Артур Вермерен (Атлетико Мадрид, Бельгия)

...

61. Богдан Слюбик (Рух, Украина)

Кроме Слюбика в число претендентов попал еще один представитель УПЛ – бразилец Шахтера Невертон. Он занимает 69-ю строчку.

Обладатель премии определится в октябре 2024 года.

Справка. Ежегодная награда Golden Boy вручается лучшему молодому футболисту в возрасте до 21 года. Награда была основана в 2003 году. В прошлом году победителем стал англичанин Джуд Беллингем.

Что известно о Слюбике