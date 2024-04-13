Украинский защитник львовского Руха Богдан Слюбик попал в список из 100 претендентов на награду Golden Boy 2024. Воспитанник Карпат занял 61-е место в рейтинге номинантов.
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Трансферная цель Лацио среди претендентов на Golden Boy
Значение индекса Golden Boy Football Benchmark формируется на основе результативности игроков в период с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024 года. Возглавляет список 16-летняя звезда Барселоны Ламин Ямал. Несколько уступает ему хавбек Бенфики Жоау Невеш, а замыкает главенствующую тройку аргентинский форвард МЮ Алехандро Гарначо.
Топ-10 главных претендентов на награду Golden Boy 2024
- 1. Ламин Ямал (Барселона, Испания)
- 2. Жоау Невеш (Бенфика, Португалия)
- 3. Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед, Аргентина)
- 4. Варрен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)
- 5. Лени Йоро (Лилль, Франция)
- 6. Савио (Жирона, Бразилия)
- 7. Кобби Мейну (Ман Юнайтед, Англия)
- 8. Рико Льюис (Ман Сити, Англия)
- 9. Йоррел Хато (Аякс, Нидерланды)
- 10. Артур Вермерен (Атлетико Мадрид, Бельгия)
- ...
- 61. Богдан Слюбик (Рух, Украина)
Кроме Слюбика в число претендентов попал еще один представитель УПЛ – бразилец Шахтера Невертон. Он занимает 69-ю строчку.
Обладатель премии определится в октябре 2024 года.
Что известно о Слюбике
- Богдан Слюбик родился 11 февраля 2004 года в селе Ушковичи на Львовщине. Футболом начал заниматься в Карпатах.
- В октябре 2020 года присоединился к львовскому Руху. За основную команду дебютировал 9 октября 2022 года в матче против Динамо.
- На счету центрального защитника 2 гола в 42 матчах.
- Слюбик вызывался в сборную Украины разных возрастных групп.
- За талантливым футболистом следят скауты Лацио, Вольфсбурга и Униона. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 700 тысяч евро.