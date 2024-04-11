Вінгер Динамо привернув увагу клубу-середняка чемпіонату Франції. Команда сподівається на підсилення.
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Французький клуб проявляє активний інтерес до Назара Волошина
Хавбек Динамо потрапив до шорт-листа Страсбура на літнє підсилення команди.
На контракті у французького клубу вже знаходиться один українець – Едуард Соболь, який наразі виступає на правах оренди за бельгійський Генк.
Страсбур посідає 12-те місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 33 бали. За останні 5 матчів команда має 2 перемоги, 1 поразку та 2 рази зіграли в нічию.
Динамо тримається на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Кияни наразі мають 45 очок, відстаючи від лідера на 4 бали. 13 квітня Динамо зіграє на виїзді з Олександрією. Матч розпочнеться о 15:30.
Кар'єра Назара Волошина: головне
- Розпочав кар'єру в Металісті, але згодом перейшов до академії Динамо.
- Виступав у молодіжному чемпіонаті України, але так і не дебютував за основний склад киян.
- У 2022 році на правах оренди перейшов до Кривбасу. Дебютував за криворізьку команду в матчі проти Колоса, що відбувся 23 серпня 2022 року.
- У 2023 році повернувся до Динамо і продовжив контракт з київською командою до 2027 року.