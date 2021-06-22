Україна вийшла на матч впевненою у мировій, – Луческу назвав причину поразки у грі з Австрією

Українська збірна 21 червня програла Австрії на Євро-2020. Тепер її шанси вийти у плей-офф залежатимуть від матчів інших команд. Мірча Луческу назвав причину поразки підопічних Андрія Шевченка.

Думка про нічию, яка зіпсувала гру

Головний наставник київського Динамо спостерігав за матчем Україна – Австрія. Румунський спеціаліст вболівав за команду Андрія Шевченка, тому тренер залишився незадоволений підсумковим результатом.

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Луческу зізнався, що у нього склалось враження, що Україна вже вийшла на поле впевненою, що може без зайвих проблем зможе звести матч внічию. Українські футболісти вийшли на газон розслабленими, чим якісно скористались австрійці.

Гравці були занадто розслаблені і несерйозні при володінні м'ячем, чим скористалися австрійці, які були більш агресивними, більш прямолінійними у всьому, що робили. Вони заслужили перемогу. Для мене сьогоднішній матч нез'ясовний. Переконаний, що не грав би так сьогодні – в футболі можливо все. Я не про Шевченка, просто про матч,

– заявив Луческу.

Нагадаємо, що перед початком Євро-2020 Луческу відвідав розташування української збірної та запропонував тренерському штабу свою допомогу, якщо вона буде потрібна.