В України немає менталітету переможця

Австрійці мали кращий вигляд на футбольному полі та створили більше моментів. Георгій Бущан знову і знову рятував власні володіння від пропущених голів. Воротар лише одного разу діставав м'яч із сітки власних воріт, але і цього вистачило, щоб програти у матчі з Австрією з рахунком 0:1.

До теми Хлопці віддали все, що у них було, – Шевченко прокоментував поразку України

Один із головних зірок команди Олександр Зінченко розчарований гроб та результатом збірної України. Футболісту складно було підібрати слова, українці повинні були краще зіграти у важливому поєдинку: "Те, як ми грали в першому таймі, це неприйнятно, повинні розглянути свої помилки, гру. Можна багато говорити про фізичні кондиції, але на таких турнірах без менталітету переможця дуже важко. Має бути позамежне бажання, потрібно вигравати дуель на кожній ділянці поля. На жаль, цього в першому таймі у нас не було".

Заслужена критика

У другій 45-хвилинці підопічні Шевченка віддали усі сили, але австрійці класно перекрили усі вільні зони та не дозволили зробити наших хлопцям майже нічого. Єдиний момент, який відклався у пам'яті українських уболівальників був епізод з ударом Миколи Шапаренка. Відзначимо, що за усю гру Україна завдала лише 5 ударів у сторону воріт, один з яких був у ствір, якраз від динамівця.

Критику ми заслужили, тому що у нас була виграшна позиція до гри, нас влаштовувала нічия, ми це прекрасно розуміли, але ніхто не грав на нічию. Ми грали на перемогу, намагалися віддавати всі сили, але це буде нам безцінним досвідом. Весь стадіон гнав нас вперед, але ми не здобули потрібного результату. Мені дуже соромно,

– підкреслив гравець.

Також Зінченко заявив, що гравцям збірної України потрібно багато що переосмислити: "Будемо чекати, що всі матчі закінчаться з потрібним для нас результатом, але всім нам потрібно переглянути свою гру і своє ставлення до справи".