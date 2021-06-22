Мнение о ничьей, которое испортило игру

Главный наставник киевского Динамо наблюдал за матчем Украина – Австрия. Румынский специалист болел за команду Андрея Шевченко, поэтому тренер остался недоволен итоговым результатом.

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Луческу признался, что у него сложилось впечатление, что Украина вышла на поле уверенной, что сможет без лишних проблем свести матч вничью. Украинские футболисты вышли на газон расслабленными, чем качественно воспользовались австрийцы.

Игроки были слишком расслабленными и несерьезными при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу. Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня – в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче,

– заявил Луческу.

Напомним, что перед началом Евро-2020 Луческу посетил расположение украинской сборной и предложил тренерскому штабу свою помощь, если она потребуется.