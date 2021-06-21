Перший тайм не дуже вийшов

Матвієнко заявив, що початок гри виявився нервовим, через що наші футболісти допускали необов'язкові помилки.

До теми Австрія завдала болючої поразки Україні та майже вибила з Євро-2020: відео

Відразу на початку гри було декілька нервових моментів. Допустили помилки в простих ігрових ситуаціях. Через це ми почали грати не так, як хотіли. Почали обережно грати, Австрія це відчула і почала пресингувати. Через це перший тайм не дуже вийшов, у другому вже перебудувалися і почали грати краще,

– сказав Матвієнко.

Футболіст зазначив, що пресинг австрійців не здивував команду. Він зазначив, що збірна України очікувала високий пресинг.

"Пресинг Австрії не став сюрпризом. Знали, що будуть пресингувати, тому що їм потрібна була перемога. Через нервозності не виходило грати у свій футбол", – заявив Микола.

Збірна України має теоретичні шанси зіграти в 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли третю сходинку.

Чекаємо результати інших матчів і сподіваємося, що вийдемо у плей-офф з третього місця,

– резюмував Матвієнко.