Допомога зі сторони

Після прильоту у Румунію розташування збірної України відвідав тренер Динамо Мірча Луческу. Андрій Шевченко відзначив румунського спеціаліста, який підійняв на новий рівень гру гравців київського клубу, а зокрема тих, які виступають за національну команду.

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За словами Андрія Миколайовича, підготовка збірної до матчів Євро-2020 йде за розробленим планом. Допомогу українській команді запропонував Луческу. Шевченко відзначив те, що тренер привів київський клуб до чемпіонства в Україні, здобув Кубок та Суперкубок країни. Його великий досвід зможе допомогти національній команді.