Пролунав наш гімн: українські борчині виграли командний залік чемпіонату Європи-2023 – відео

У хорватському Загребі продовжується чемпіонат Європи-2023 з боротьби. Українські борчині вже закінчили для себе змагання на мажорній ноті.

Шість нагород везуть наші борчині в Україну. У перший день фіналів українська скарбничка поповнилась трьома срібними медалями, повідомляє 24 Канал.

До теми Українські борчині завоювали 3 срібні нагороди на чемпіонаті Європи-2023

Найкращі у Європі

Віцечемпіонками Європи стали Оксана Лівач, Юлія Ткач та Алла Белінська.

У другий день фіналів у Загребі в України було ще чотири шанси на нагороди, трьома з яких наші дівчата скористались.

Аліна Грушина та Ірина Коляденко стали чемпіонками Європи-2023, а Тетяна Сова у малому фіналі здобула єдину для жіночої збірної "бронзу".

Українки посіли перше місце у командному заліку на чемпіонаті Європи-2023 у Загребі.

На нагородженні Володимир Євоном підійняв кубок на найвищій сходинці п'єдесталу. А жіноча команда потужно заспівала гімн на трибунах.

Нагадаємо, що до виступу українок у нашій скарбничці вже було три медалі. "Золото" чемпіонату Європи у ваговій категорії до 79 кілограмів завоював Василь Михайлов. Ще дві срібні медалі здобули Ерік Арушанян (65 кілограмів) та Ігор Никифорук (70 кілограмів).

В останні дні чемпіонату Європи на килим виходять борці греко-римського стилю.