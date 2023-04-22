Шесть наград везут наши борчихи в Украину. В первый день финалов украинская копилка пополнилась тремя серебряными медалями, сообщает 24 Канал.

К теме Украинские борчихи завоевали 3 серебряные награды на чемпионате Европы-2023

Лучшие в Европе

Вице-чемпионками Европы стали Оксана Ливач, Юлия Ткач и Алла Белинская.

Во второй день финалов в Загребе у Украины было еще четыре шанса на награды, тремя из которых наши девушки воспользовались.

Алина Грушина и Ирина Коляденко стали чемпионками Европы-2023, а Татьяна Сова в малом финале завоевала единственную для женской сборной "бронзу".

Украинки заняли первое место в командном зачете на чемпионате Европы-2023 в Загребе.

На награждении Владимир Евоном поднял кубок на самой высокой ступени пьедестала. А женская команда мощно спела гимн на трибунах.

Напомним, что до выступления украинок в нашей копилке уже было три медали. "Золото" чемпионата Европы в весовой категории до 79 килограммов завоевал Василий Михайлов. Еще две серебряные медали завоевали Эрик Арушанян (65 кг) и Игорь Никифорук (70 кг).

В последние дни чемпионата Европы на ковер выходят борцы греко-римского стиля.