У Загребі продовжується чемпіонат Європи з вільної боротьби. Збірна України теж представлена на турнірі і вже взяла вісім медалей, пише 24 канал.

До теми Прихильники кривавих рублів: які спортивні федерації допустили росіян до змагань

У суботу нагорода найвищого гатунку дісталась Ірині Коляденко. Минулого року борчиня з Ірпеня пропустила Євро, але цього тріумфально повернулась у змагання з вільної боротьби до 62 кілограмів.

Третє золото України

На шляху до фіналу Ірина не залишила шансів трьом суперницям. У вирішальній сутичці Коляденко зійшлась із норвежкою Грейс Буллен, чемпіонкою Європи-2020. На старті другої трихвилинки ураїнка програвала 5:6.

Але Ірина змогла вийти вперед і на останній хвилині утримати перевагу. Для України це третє золото на цьому турнірі. Раніше перемоги здобували Василь Михайлов (вільна боротьба, до 79 кг) та Аліна Грушина-Акобія (вільна боротьба, до 57 кг).

Читайте також Україна завоювала перше "золото" на чемпіонаті Європи-2023 з боротьби

Ірині Коляденко 24 роки і вона з Ірпеня. У 2020-му вона взяла бронзу на Євро, а за рік їй підкорилось золото. Під час початку повномасштабної війни вона була вдома, коли її місто стало епіцентром бойових дій. Через це вона змушена була залишити домівку, але на ЧЄ-2022 не змогла поїхати.