Вдалим для України виявився другий день змагань на чемпіонаті Європи-2023, який триває у столиці Хорватії. Спочатку наші спортсмени святкували подвійний бронзовий успіх, а згодом скарбничка збірної поповнилася золотою медаллю.

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Перше "золото" України за останні 10 років

У фінальній сутичці змагань у ваговій категорії до 79 кілограмів Василь Михайлов переміг чемпіона Європи-2022 грека Георгіоса Кугіумцідіса (3:1). Це друга в кар'єрі континентальна нагорода 27-річного одесита, але вперше найвищого ґатунку. У 2020 році український борець здобув "бронзу" у вазі до 79 кг.

Це перше "золото" України у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. Востаннє українці святкували чемпіонство у 2013 році. Тоді золоті медалі завоював Павло Олійник у ваговій категорії до 96 кілограмів.

Варте уваги! Чемпіонат Європи триватиме в Загребі з 17 по 23 квітня. По 10 комплектів нагород буде розіграно в греко-римській боротьбі, де змагаються лише чоловіки, а також вільній жіночій та чоловічій боротьбі. Збірну України на турнірі представляють 30 спортсменів.