За "синьо-жовтих" в історичному поєдинку вболівала вся країна. У різних містах держави вболівальники зібралися на центральних площах, щоб підтримати підопічних Андрія Шевченка.
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Вболівальники подякували збірній
У центральній фан-зоні в Києві тисячі українських громадян спостерігали за матчем 1/4 фіналу Євро-2020, в якому збірна України у Римі протистояла Англії.
- Незважаючи на те, що зустріч складалася для нашої національної команди напрочуд невдало, вболівальники ні на мить не зупинялись і підтримували "синьо-жовтих".
Після четвертого пропущеного голу, коли остаточно стало зрозуміло, що підопічну Андрія Шевченка завершують виступи на чемпіонаті Європи, у столиці пролунало: "Дякуємо!".
Україна – Англія: коротко про матч
- Поєдинок розпочався для "синьо-жовтих" напрочуд невдало – пропустили гол на 4 хвилині.
- На перерву головний суддя відправив команди за мінімальної переваги Англії з рахунком 1:0.
- Однак за 15 хвилин другої половини футболісти "трьох левів" забили 3 м'ячі та встановили підсумковий результат 0:4.
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