За "синьо-жовтих" в історичному поєдинку вболівала вся країна. У різних містах держави вболівальники зібралися на центральних площах, щоб підтримати підопічних Андрія Шевченка.

Читайте також Жодна поразка нас не зламає, – Зеленський про виліт України з Євро-2020

Вболівальники подякували збірній

У центральній фан-зоні в Києві тисячі українських громадян спостерігали за матчем 1/4 фіналу Євро-2020, в якому збірна України у Римі протистояла Англії.

Незважаючи на те, що зустріч складалася для нашої національної команди напрочуд невдало, вболівальники ні на мить не зупинялись і підтримували "синьо-жовтих".

Після четвертого пропущеного голу, коли остаточно стало зрозуміло, що підопічну Андрія Шевченка завершують виступи на чемпіонаті Європи, у столиці пролунало: "Дякуємо!".

Україна – Англія: коротко про матч

Поєдинок розпочався для "синьо-жовтих" напрочуд невдало – пропустили гол на 4 хвилині.

На перерву головний суддя відправив команди за мінімальної переваги Англії з рахунком 1:0.

Однак за 15 хвилин другої половини футболісти "трьох левів" забили 3 м'ячі та встановили підсумковий результат 0:4.

До теми Жодна поразка нас не зламає, – Зеленський про виліт України з Євро-2020