"Сьогодні зіграли роль епізоди, де не дограли до кінця. Знали, що в англійців була перевага на стандартах", – розповів Андрій Шевченко.

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Він також відзначив і втрату центрального захисника Сергія Кривцова, яка теж стала вирішальною. Адже гравець міг поборотися на "другому поверсі".

Кривцов отримав травму на 35-й хвилині матчу. Його замінив півзахисник Віктор Циганков. Збірна України у другому таймі пропустила три голи саме ударом головою. Два з них – після стандартів.

Однак Шевченко знайшов і за що похвалити збірну.

"Попри помилки, команда не відмовлялася від своєї структури. Були хороші епізоди, коли контролювали гру, створювали моменти", – відзначив тренер збірної. Але признав, що різниця в класі між гравцями теж далася взнаки.

Ще однією проблемою для збірної України стали травми гравців. Серед них і Руслана Маліновського, який не зумів зіграти в матчі проти Англії.

Однак Шевченко відмовився робити підсумки виступів збірної України на Євро-2020. Він пообіцяв це зробити по поверненні команди до Києва.