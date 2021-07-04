Макаренко найкращий у збірній України

Авторитетні статистичні портали WhoScored і SofaScore представили оцінки за матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією.

Як це було Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

Найкращим футболістом у складі України за версією WhoScored і SofaScore став Євген Макаренко. Він набрав 6,9 і 7,3 бала відповідно.

Макаренко, який вийшов на футбольне поле на 64 хвилині, віддав 19 точних передач з 20 (95%), зробив 2 успішних обведення (100%) і 2 відбори (100%).



Оцінки WhoScored



Оцінки SofaScore

Кейн – гравець матчу

Найкращим футболістом у складі обох команд став нападник збірної Англії Гаррі Кейн.

У нього 9,3 бала від WhoScored та 8,9 – від SofaScore. У матчі проти України форвард Англії забив два голи.

В 1/2 фіналу збірна Англії 7 липня зіграє проти Данії. Україна ж вперше дійшла до чвертьфіналу та покидає Євро-2020.