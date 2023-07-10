Залетіли у топ-10: Україна здобула п'ять медалей на юнацькому Євро з плавання

10 липня 2023, 20:44
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Джерело:

Суспільне Спорт

Наша команда непогано виступила у Белграді. Левову долю нагород здобув 17-річний Олександр Желтяков, який був найкращим у плаванні на спині.

У сербському Белграді підійшов до завершення юнацький чемпіонат Європи з плавання. На турнір допускали лише спортсменів у віці від 14 до 18 років.

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Серед учасників змагань із 40 країн були і представники України. Нашу команду представляли 8 плавців – шість у чоловічому сегменті та двоє у жіночому.

Сумарно "синьо-жовтим" підкорилось п'ять медалей, всі – серед чоловіків. З ним дві були золотими, які здобув 17-річний Олександр Желтяков. Також на рахунку українців два срібла та одна бронза:

  • Золото. Олександр Желтяков (200 метрів на спині)
  • Золото. Олександр Желтяков (100 метрів на спині)
  • Срібло. Олександр Желтяков (50 метрів на спині)
  • Срібло. Олексій Грабаров (400 метрів комплексне плавання)
  • Бронза. Іван Грабарчук (50 метрів батерфляй)

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У підсумковому медальному заліку Україна посіла сьому сходинку. Переможницею стала Італія, чиї спортсмени здобули разом аж 21 нагороду на юнацькому Євро-2023.

МІСЦЕ КРАЇНА З С Б РАЗОМ
1 Італія 9 8 4 21
2 Угорщина 9 2 2 13
3 Данія 5 3 1 9
4 Туреччина 3 1 3 7
5-6 Боснія і Герцеговина 3 0 0 3
5-6 Болгарія 3 0 0 3
7 Україна 2 2 1 5
8 Естонія 2 1 0 3
9 Чехія 2 0 0 2
10 Франція 1 5 6 13

 

Автор: Анатолій Дерека