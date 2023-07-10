Залетіли у топ-10: Україна здобула п'ять медалей на юнацькому Євро з плавання
Джерело:Суспільне Спорт
Наша команда непогано виступила у Белграді. Левову долю нагород здобув 17-річний Олександр Желтяков, який був найкращим у плаванні на спині.
У сербському Белграді підійшов до завершення юнацький чемпіонат Європи з плавання. На турнір допускали лише спортсменів у віці від 14 до 18 років.
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Серед учасників змагань із 40 країн були і представники України. Нашу команду представляли 8 плавців – шість у чоловічому сегменті та двоє у жіночому.
Сумарно "синьо-жовтим" підкорилось п'ять медалей, всі – серед чоловіків. З ним дві були золотими, які здобув 17-річний Олександр Желтяков. Також на рахунку українців два срібла та одна бронза:
- Золото. Олександр Желтяков (200 метрів на спині)
- Золото. Олександр Желтяков (100 метрів на спині)
- Срібло. Олександр Желтяков (50 метрів на спині)
- Срібло. Олексій Грабаров (400 метрів комплексне плавання)
- Бронза. Іван Грабарчук (50 метрів батерфляй)
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У підсумковому медальному заліку Україна посіла сьому сходинку. Переможницею стала Італія, чиї спортсмени здобули разом аж 21 нагороду на юнацькому Євро-2023.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|1
|Італія
|9
|8
|4
|21
|2
|Угорщина
|9
|2
|2
|13
|3
|Данія
|5
|3
|1
|9
|4
|Туреччина
|3
|1
|3
|7
|5-6
|Боснія і Герцеговина
|3
|0
|0
|3
|5-6
|Болгарія
|3
|0
|0
|3
|7
|Україна
|2
|2
|1
|5
|8
|Естонія
|2
|1
|0
|3
|9
|Чехія
|2
|0
|0
|2
|10
|Франція
|1
|5
|6
|13