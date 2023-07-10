В сербском Белграде подошел к завершению юношеский чемпионат Европы по плаванию. На турнир допускали только спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.

По теме Юный пловец Александр Желтяков рекордно торжествовал на Евро.

Среди участников соревнований из 40 стран были представители Украины. Нашу команду представляли 8 пловцов – шесть в мужском сегменте и двое в женском.

Суммарно "сине-желтым" покорилось пять медалей, все – среди мужчин. С ним две были золотые, которые получил 17-летний Александр Желтяков. Также на счету украинцев два серебра и одна бронза:

  • Золото. Александр Желтяков (200 метров на спине)
  • Золото. Александр Желтяков (100 метров на спине)
  • Серебро. Александр Желтяков (50 метров на спине)
  • Серебро. Алексей Грабаров (400 метров комплексное плавание)
  • Бронза. Иван Грабарчук (50 метров баттерфляй)

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В итоговом медальном зачете Украина заняла седьмую строчку. Победительницей стала Италия, чьи спортсмены получили вместе 21 награду на юношеском Евро-2023.

МЕСТО СТРАНА С С Б ВМЕСТЕ
1 Италия 9 8 4 21
2 Венгрия 9 2 2 13
3 Дания 5 3 1 9
4 Турция 3 1 3 7
5-6 Босния и Герцеговина 3 0 0 3
5-6 Болгария 3 0 0 3
7 Украина 2 2 1 5
8 Эстония 2 1 0 3
9 Чехия 2 0 0 2
10 Франция 1 5 6 13