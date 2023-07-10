У сербському Белграді підійшов до завершення юнацький чемпіонат Європи з плавання. На турнір допускали лише спортсменів у віці від 14 до 18 років.

До теми Юний плавець Олександр Желтяков рекордно тріумфував на Євро

Серед учасників змагань із 40 країн були і представники України. Нашу команду представляли 8 плавців – шість у чоловічому сегменті та двоє у жіночому.

Сумарно "синьо-жовтим" підкорилось п'ять медалей, всі – серед чоловіків. З ним дві були золотими, які здобув 17-річний Олександр Желтяков. Також на рахунку українців два срібла та одна бронза:

Золото . Олександр Желтяков (200 метрів на спині)

. Олександр Желтяков (200 метрів на спині) Золото . Олександр Желтяков (100 метрів на спині)

. Олександр Желтяков (100 метрів на спині) Срібло . Олександр Желтяков (50 метрів на спині)

. Олександр Желтяков (50 метрів на спині) Срібло . Олексій Грабаров (400 метрів комплексне плавання)

. Олексій Грабаров (400 метрів комплексне плавання) Бронза. Іван Грабарчук (50 метрів батерфляй)

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У підсумковому медальному заліку Україна посіла сьому сходинку. Переможницею стала Італія, чиї спортсмени здобули разом аж 21 нагороду на юнацькому Євро-2023.