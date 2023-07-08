17-річний український плавець з Дніпра, який раніше здобув ліцензію на Олімпіаду-2024, продемонстрував неймовірний результат на дистанції 200 метрів на спині. Желтяков виграв "золото" та встановив два рекорди, пише 24 Канал.

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Олександр встановив новий рекорд України та юніорського чемпіонату Європи

На цьогорічному чемпіонаті Європи з водних видів спорту серед юніорів Желтяков змагався у статусі призера двох попередніх турнірів на цьому рівні. У 2022 році українець став другим на дистанції 200 метрів на спині, а тепер же він тріумфував, уписавши своє ім'я в історію.

У півфіналі змагань Олександр показав час 1:56.49 хвилини. Такий результат вивів плавця у фінал і став новим рекордом України у цій дисципліні серед дорослих, попередній також належав йому.

У фіналі ж змагань юний українець покращив свій час майже на секунду та виграв заплив із результатом 1:55.79 хвилини. Це дозволило Желтякову здобути "золото", оновити національний рекорд та встановити новий рекорд юніорських ЧЄ з плавання на дистанції 200 метрів на спині.

Дивіться відео з тріумфального виступу Олександра Желтякова

Юніорський ЧЄ-2023 з плавання. 200 метрів на спині. Фінал

Олександр Желтяков (Україна) – 1:55.79 хвилини Мерлін Фічер (Франція) – 1:57.15 Апостолоса Сіскоса (Греція) – 1:58.37

Важливо. Для українця ця нагорода стала другою на Євро-2023. Желтяков також здобув "срібло" на дистанціїї 50 метрів на спині.

Чого вже стиг досягнути за свої 17 років Олександр Желтяков

Володар трьох національних рекордів України. Йому належать найкращі досягнення на дистанціях 100 та 200 метрів на спині, а також у змішаній естафеті 4х100 метрів комплексним стилем. Призер на трьох поспіль юніорських чемпіонатах Європи. У квітні 2023 року здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині, що дозволило Україні вперше за 12 років бути представленою на ОІ у цій дисципліні.