17-річний український плавець з Дніпра, який раніше здобув ліцензію на Олімпіаду-2024, продемонстрував неймовірний результат на дистанції 200 метрів на спині. Желтяков виграв "золото" та встановив два рекорди, пише 24 Канал.
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Олександр встановив новий рекорд України та юніорського чемпіонату Європи
На цьогорічному чемпіонаті Європи з водних видів спорту серед юніорів Желтяков змагався у статусі призера двох попередніх турнірів на цьому рівні. У 2022 році українець став другим на дистанції 200 метрів на спині, а тепер же він тріумфував, уписавши своє ім'я в історію.
У півфіналі змагань Олександр показав час 1:56.49 хвилини. Такий результат вивів плавця у фінал і став новим рекордом України у цій дисципліні серед дорослих, попередній також належав йому.
У фіналі ж змагань юний українець покращив свій час майже на секунду та виграв заплив із результатом 1:55.79 хвилини. Це дозволило Желтякову здобути "золото", оновити національний рекорд та встановити новий рекорд юніорських ЧЄ з плавання на дистанції 200 метрів на спині.
Дивіться відео з тріумфального виступу Олександра Желтякова
Юніорський ЧЄ-2023 з плавання. 200 метрів на спині. Фінал
- Олександр Желтяков (Україна) – 1:55.79 хвилини
- Мерлін Фічер (Франція) – 1:57.15
- Апостолоса Сіскоса (Греція) – 1:58.37