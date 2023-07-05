В Алжирі стартували Панарабські ігри. Це змагання, які організовує Союз НОК арабських країн. І серед учасників Панарабських ігор неочікувано виявили чималу кількість росіянок.

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Виявилося, що російські атлетки заявлені на змагання як представниці Сирії. У більшості з них змінені імена, а у двох – навіть дати народження. Серед таких виявилася бадмінтоністка Дар'я Джеджула (вказана як Dasha Dhedhula), яка "стала молодшою" на чотири роки (її дату народження змінили з 11 листопада 1995 року на 11 листопада 1999 року). Змінили дату народження і велогонщиця Дар'я Малькова (вказана як Darie Malko) – з 11 листопада 2000 року на 5 липня 2001 року.

Також за Сирію виступають росіянки Тетяна Малькова (вказана як Tatia Malko, велоспорт), Каріна Полудкіна (вказана як Karina Polud, легка атлетика) та Анастасія Сорокіна (вказана як Enas Sorkine, плавання).

Важливим фактором є те, що всі ці спортсмени у міжнародних федераціях і далі вважаються росіянками. Там немає ніяких згадок про їх зміну спортивного громадянства. А деякі з них є кандидатками до збірних Росії.

Тож цілком ймовірно, що такі махінації зі сторони Росії та Сирії можуть призвести до чергового скандалу у спорті.

Хоча у Росії вже зайняли традиційну для себе позу "це не ми". Так, старший тренер збірної Росії з велоспорту Сергій Ковпанець звинуватив велогонщиць Дар'ю та Тетяну Малькових у тому, що вони грубо порушили правила зміни спортивного громадянства та національної федерації. Та й загалом назвав авантюрою їхню втечу з Росії. Адже ні вони, ні їх батько-тренер не відповідають на дзвінки.

Не менш дивна ситуація і з Каріною Полудкіною. В Росії запевняють, що вона не могла опинитися в заявці збірної Сирії, адже в той час виступала в Єкатеринбурзі на змаганнях.

При цьому дві російські спортсменки офіційно змінили спортивне громадянство і виступають за збірну Сирії. Це Мілана Мугу (вказана як Milana Mrad, дзюдо) та Олександра Максимова (вказана як Aleksandra Maksimova, спортивна гімнастика). Тренер останньої заявив, що до нього звернулися представники Сирії з відповідною пропозицією. І Максимова погодилася представляти Сирію. А Міжнародна федерація гімнастики (FIG) схвалила такий перехід.