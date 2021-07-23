Україна подасть заявку на проведення чемпіонату світу з пляжного футболу

Україна хоче прийняти чемпіонат світу з пляжного футболу після того, як відмовилася їхати на Мундіаль у Росію. Для цього потрібно, щоб заявка України перемогла.

Київ та Одеса можуть прийняти чемпіонат світу

Українська асоціація футболу (УАФ) створить робочу групу, яка займеться деталями подачі заявки України на проведення чемпіонату світу з пляжного футболу.

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До групи увійдуть представники Української асоціації футболу, асоціації пляжного футболу України та інші фахівці.

Основними містами можливого чемпіонату світу будуть Одеса, Київ, Дніпро та Івано-Франківськ. У цих містах вже є певна інфраструктура для проведення такого турніру.

Також будуть запасні локації та місця розташування тренувальних баз команд-учасниць.