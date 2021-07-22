Зазначається, що реновація газону пройшла на стадіоні вперше за 10 років. "Гірники" опублікували відео робіт на арені.
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На стадіоні була проведена стандартна процедура по оновленню газону – зріз існуючого покриття, фінішна планування профілю газону, укладання посилення і засів. Виходячи з відео, новий газон вже проріс і готовий до використання. Заміна тривала 2,5 місяця.
Як змінили газон на НСК "Олімпійський": дивіться відео
Перші матчі на "Олімпійському"
- Донецький клуб першим зіграє матч на оновленому полі. Гра першого туру для "гірників" відбудеться 24 липня. Суперник – Інгулець.
- Динамо свій матч на "Олімпійському" проведе першого серпня проти новачка УПЛ Вереса.